Atunci cand stabilesti bugetul pentru renovarea baii, trebuie sa ai in vedere si diferentele de pret care ar putea sa fie, plus costurile de montaj pentru obiectele sanitare. Primul pas este sa iti alegi un stil de amenajare a baii pentru a putea contura un plan cat mai concret pe baza caruia sa se materializeze totul. Avand in vedere ca vorbim despre o baie care are o amenajare caracteristica unei alte epoci, va fi necesar sa te inarmezi cu multa rabdare deoarece lucrarile vor dura destul de mult.

In general in baile din apartamentele vechi spatiul poate sa fie o adevarata problema. Daca instalatia permite atunci poti sa te orientezi catre achizitionarea unui vas wc suspendat si sa incastrezi rezervorul. Cada aceea voluminoasa de fonta nu merita sa fie pastrata mai ales daca este foarte uzata. Cada se poate inlocui cu o cabina de dus moderna sau cu o cada pe colt. Astfel, vei putea castiga spatiu util mai mult si sa incorporezi un dulapior, de exemplu.